"Зенит" и "Ахмат" не могут договориться по трансферу Швеца

"Зенит" проявляет интерес к полузащитнику "Ахмата" Антону Швецу, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, петербургский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него 4 миллиона евро. Впрочем грозненцы оценивают хавбека в 7-8 миллионов евро. Ранее сообщалось, что игроком также интересуется "Спартак".

В этом сезоне 24-летний Швец провел за "Ахмат" 16 матчей и забил 3 гола.

Не пропустите: "Зенит" планирует расстаться с 7 игроками. | http://soccernews.ru