"Зенит" и "Арсенал" огласили составы на очный матч

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"Зенит" и "Арсенал" огласили составы на очный матч

Питерский "Зенит" и тульский "Арсенал" огласили составы на очный матч второго тура чемпионата России.

"Зенит": Лунев, Мевля, Иванович, Смольников, Набиуллин, Нобоа, Шатов, Кузяев, Паредес, Мак, Дзюба.

"Арсенал": Левашов, Григалава, Беляев, Хагуш, Комбаров, Ткачев, Чаушич, Кангва, Берхамов, Лесовой, Горбатенко.

Напомним, что матч "Зенит" - "Арсенал" начнётся в 16:30 мск. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru

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