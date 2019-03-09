"Зенит" и "Барселона" могут начать сотрудничество на уровне академий

Теги зенит санкт-петербургбарселонаалександр медведев

"Зенит" и "Барселона" могут начать сотрудничество на уровне академий

"Зенит" и "Барселона" могут начать сотрудничество на уровне академий, об этом сообщил президент питерского клуба Александр Медведев.

"У меня на следующей неделе запланирована встреча с президентом футбольного клуба "Барселона". Одна из тем обсуждения - сотрудничество футбольных академий. Будем сотрудничать с лучшими академиями футбольного мира", - сказал Медведев.

Стоит отметить, что "Зенит" лидирует в РПЛ, а "Барселона" - в Примере.

О назначении Медведева на пост президента "сине-бело-голубые" объявили 22 февраля. Он сменил Сергея Фурсенко.

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