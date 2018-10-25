"Зенит" и "Бордо" огласили стартовые составы на очный матч Лиги Европы

Тренерские штабы "Зенита" и "Бордо" определились со стартовыми составами на очный матч третьего тура группового этапа Лиги Европы.

"Зенит": Лунев, Иванович, Набиуллин, Маммана, Нету, Мак, Кузяев, Паредес, Ерохин, Дриусси, Дзюба.

"Бордо": Костиль, Кунде, Пундже, Левчук, Пабло, Санкаре, Отавио, Калу, Тчуамени, Карамо, Бриан.

Матч начнётся в 19:55 по московскому времени.

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