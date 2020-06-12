"Зенит" и ЦСКА одержали крупные победы в товарищеских матчах

"Зенит" и ЦСКА провели закрытые товарищеские игры на этой неделе.

О проведении матчей ничего не сообщалось и результаты никто не опубликовывал.

Журналист Василий Конов поделился информацией об играх.

"Уточнил для вас состав по таймам "Зенита". Возможно, это выдумки моих информаторов.

Первый тайм: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Мусаев, Оздоев, Барриос, Малком, Кузяев, Шамкин, Дзюба.

Второй тайм: Лунев, Смольников, Осорио, Прохин, Жирков, Ерохин, Дриусси, Ригони, Сутормин, Шатов, Азмун.

"Зенит" выиграл у "Оренбурга" со счетом 5:3, хет-трик на счету Малкома.

ЦСКА уничтожил "Родину", забив 9 или 10 голов, там все в легком режиме", - заявил Конов.

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