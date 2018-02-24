"Зенит" и ЦСКА поборются за Жабу

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"Зенит" и ЦСКА поборются за Жабу

"Зенит" и ЦСКА намерены купить нападающего "Ахмата" Лео Жабу, сообщают российские СМИ со ссылкой на Radio Bandeirantes.

По информации источника, оба клуба уже связались с агентами 19-летнего бразильца и сделали свои предложения по трансферу.

В этом сезоне Жаба сыграл за "Ахмат" 20 матчей и забил 3 гола.

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