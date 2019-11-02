"Зенит" и ЦСКА выбрали игровую форму на матч 15-го тура РПЛ

"Зенит" и ЦСКА определились с формой, в которой команды выйдут на поле в сегодняшнем матче 15-го тура РПЛ.

Питерский коллектив отдал предпочтение лазурной экипировке, а армейцы выбрали белый комплект.

Напомним, что матч "Зенит" - ЦСКА начнётся в 19:00 по московскому времени.

По итогам 14 туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ, а ЦСКА идёт пятым.

Не пропустите: Семак рассказал об ожиданиях от матча с ЦСКА. | http://soccernews.ru