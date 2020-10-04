"Зенит" и "Динамо" интересуются защитником "Сочи" Заикой

"Зенит" и "Динамо" интересуются защитником "Сочи" Кириллом Заикой. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Московский клуб интересовался 27-летним игроком до отставке наставника "бело-голубых" Кирилла Новикова. Однако "Зенит" - более реальный вариант продолжения карьеры для защитника.

В нынешнем сезоне Заика провел 6 матчей в РПЛ и отметился результативной передачей.

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