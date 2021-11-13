"Зенит" и "Динамо" включились в гонку за трансферной целью "Локомотива"

Фото инстаграм Марка Мампасси

На центрального защитника "Шахтёра" Марка Мампасси появились ещё два претендента из числа топ-клубов РПЛ.

Ранее сообщалось, что 18-летний футболист близок к переходу в московский "Локомотив".

По информации Sport24, конкуренцию "железнодорожникам" готовы составить "Зенит" и "Динамо".

Рыночная стоимость Мампасси оценивается в 200 тысяч евро. Украинец в текущем сезоне выступает за "Мариуполь" на правах аренды.

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