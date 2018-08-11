"Зенит" и "Дженоа" не могут договориться по стоимости Лаксальта

"Зенит" и "Дженоа" не могут договориться по стоимости полузащитника Диего Лаксальта.

Как сообщает Calciomercato, питерский клуб предлагает за уругвайца 10 миллионов евро плюс бонусы, в то время как "грифоны" требуют за своего игрока 18 миллионов плюс бонусы.

Поскольку стороны очень далеки от компромисса, велика вероятность, что трансфер Лаксальта в "Зенит" не состоится.

Не пропустите: "Фенербахче" не отпустит Соузу в "Зенит". | http://soccernews.ru