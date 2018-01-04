"Зенит" и "Краснодар" могут совершить громкий обмен игроками

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"Зенит" и "Краснодар" могут совершить громкий обмен игроками

"Зенит" и "Краснодар" могут совершить громкий обмен игроками, сообщают российские СМИ.

Питерский клуб хочет заполучить форварда "быков" Фёдора Смолова и готов предложить за него 10 миллионов евро плюс бонусы, а также латераля Юрия Жиркова.

Кроме того, "Зенит" может включить в сделку нападающего Артёма Дзюбу, который не входит в планы Роберто Манчини.

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