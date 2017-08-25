"Зенит" и "Краснодар" могут совершить обмен форвардами

"Зенит" и "Краснодар" могут до закрытия летнего трансферного окна совершить обмен форвардами, сообщают российские СМИ.

Питерский клуб может заполучить Фёдора Смолова, а в обратном направлении в таком случае отправится Артём Дзюба.

Пока неизвестно, о каком виде сделки идёт речь - полноценном трансфере или аренде.

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