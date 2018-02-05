"Зенит" и "Краснодар" не могут согласовать сумму выкупа Шатова

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"Зенит" и "Краснодар" не могут согласовать сумму выкупа Шатова

"Зенит" и "Краснодар" не могут согласовать сумму выкупа полузащитника Олега Шатова, сообщают российские СМИ.

27-летний футболист должен присоединиться к "быкам" на правах аренды до конца текущего сезона, после чего кубанский клуб хочет выкупить его за 5 миллионов евро.

Однако "Зенит" намерен выручить от продажи Шатова 8,5 миллионов евро. Сегодня состоится очередной раунд переговоров между клубами.

Не пропустите: Шатов может сам оплатить свою аренду в "Краснодар". | http://soccernews.ru

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