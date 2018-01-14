"Зенит" и "Краснодар" не сошлись в цене на Смолова

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"Зенит" и "Краснодар" не сошлись в цене на СмоловаПитерский "Зенит" не смог достичь соглашения по трансферу форварда "Краснодара" Федора Смолова, информирует Чемпионат.

По сведениям источника, за 27-летнего нападающего "сине-бело-голубые" предлагали "быкам" не только 10 миллионов евро единоразовым платежом плюс еще 2 миллиона евро в виде всевозможных бонусов, но и своего полузащитника Юрия Жиркова. Однако такое предложение не устроило "Краснодар".

Напомним, на Смолова появился еще один претендент из АПЛ. | soccernews.ru

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