Форвард "Краснодара" Федор Смолов может продолжить свою карьеру в питерском "Зените".

Об этом, как информирует Советский спорт, в своем твиттере сообщил известный комментатор Нобель Арустамян. Так, он написал: "По моим данным, "Зенит" и "Краснодар" обсуждают трансфер Смолова. "Зенит" сделал предложение, один из вариантов * обмен на Кокорина и Молло. "Краснодар" хочет только Кокорина и доплаты в 10 млн евро. Стороны взяли паузу в переговорах".

Напомним, "Зенит" намерен расстаться с четырьмя футболистами. | soccernews.ru