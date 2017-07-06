"Зенит" и "Краснодар" обсуждают трансфер Смолова

Теги федор смоловалександр кокоринйоан моллозенит санкт-петербургкраснодар

"Зенит" и "Краснодар" обсуждают трансфер СмоловаФорвард "Краснодара" Федор Смолов может продолжить свою карьеру в питерском "Зените".

Об этом, как информирует Советский спорт, в своем твиттере сообщил известный комментатор Нобель Арустамян. Так, он написал: "По моим данным, "Зенит" и "Краснодар" обсуждают трансфер Смолова. "Зенит" сделал предложение, один из вариантов * обмен на Кокорина и Молло. "Краснодар" хочет только Кокорина и доплаты в 10 млн евро. Стороны взяли паузу в переговорах".

Напомним, "Зенит" намерен расстаться с четырьмя футболистами. | soccernews.ru

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