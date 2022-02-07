"Зенит" и "Краснодар" поспорят за Диего Косту

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"Зенит" и "Краснодар" поспорят за Диего Косту

Фото инстаграм Диего Косты

Бывший форвард сборной Испании Диего Коста привлёк внимание двух российских клубов.

По информации Ajansspor, 33-летний футболист получил предложения от "Зенита" и "Краснодара".

Однако приоритетом нападающего является вариант с переходом в "Фенербахче".

Коста в середине января расторг контракт с "Атлетико Минейро", за который выступал с августа 2021 года, и сейчас является свободным агентом.

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