"Зенит" и "Краснодар" разгромили своих соперников в РПЛ

В рамках 17-го тура РПЛ "Зенит" разгромил "Урал", а "Краснодар" крупно обыграл "Ротор".

"Зенит" снова догнал "Спартак" по очкам и сместил их с первого места. "Краснодар" вышел на десятое место.

"Краснодар" - "Ротор" 5:0

Голы: Ари, 14 - 1:0, Ари (пен), 41 - 2:0, Сулейманов, 43 - 3:0, Классон, 85 - 4:0, Классон (пен), 90 - 5:0

"Краснодар": Сафонов, Смольников (Рамирес, 46), Мартынович, Чернов, Панталеао, Вильена (Ионов, 73), Камболов (Классон, 46), Сулейманов, Вандерсон (Черников, 46), Марков, Ари (Кабелла, 46).

"Ротор": Чондрич, Степанов, Кожемякин, Кверквелия, Макаров, Жигулев, Песегов (Муллин, 37), Давиташвили (Кипиани, 46), Алейник (Манучарян, 79), Фламарион (Микелтадзе, 65), Понсе.

Удаление: Понсе (30).



"Зенит" - "Урал" 5:1

Голы: Азмун, 17 - 1:0, Азмун, 22 - 2:0, Дзюба (пен), 30 - 3:0, Дуглас Сантос, 44 - 4:0, Азмун (пен), 76 - 5:0, Шаболин, 82 - 5:1

"Зенит": Лунев, Дуглас Сантос, Чистяков, Ракицкий (Вендел, 68), Жирков, Оздоев (Мостовой, 82), Сутормин, Малком, Азмун (Крапухин, 81), Дзюба (Ерохин, 58), Дриусси (Кузяев, 59).

"Урал": Помазун, Золотов (Магомадов, 34), Рыков, Кулаков, Аугустыняк, Бикфалви, Йовичич, Егорычев (Евсеев, 46), Эль-Кабир (Шаболин, 60), Мишкич (Герасимов, 46), Погребняк (Татаринов, 79).

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