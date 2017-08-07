"Зенит" и "Краснодар" сделали предложения по хавбеку лиссабонского "Спортинга"

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"Зенит" и "Краснодар" сделали предложения по хавбеку лиссабонского "Спортинга"Питерский "Зенит" и "Краснодар" сделали предложения по хавбеку лиссабонского "Спортинга" Юри Медейрошу.

Как информирует O Jogo, за 23-летнего хавбека "сине-бело-голубые" готовы заплатить 12 миллионов евро, а "быки" - на четыре миллиона евро меньше. Также на португальца претендуют испанская "Сельта" и итальянская "Рома", которые сделали "зелено-белым" предложения в размере 10-ми миллионов евро.

Напомним, Фурсенко прокомментировал победу "Зенита" над "Спартаком". | soccernews.ru

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