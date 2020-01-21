"Зенит" и "Краснодар" вошли в топ-100 лучших клубов 2019 года
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила рейтинг 100 лучших клубов мира по итогам 2019 года.
Первое место занял победитель Лиги Чемпионов "Ливерпуль". На второй позиции оказалась "Барселона", которая стала чемпионом Испании и дошла до полуфинала Лиги Чемпионов. Чемпион Англии "Манчестер Сити" - на третьем месте.
В топ-100 оказались два российских клуба. "Зенит" оказался на 98-м месте, а "Краснодар" - на 100-м. За пределами первой сотни находятся еще несколько российских клубов: "Локомотив" (171), ЦСКА (216), "Спартак" (263), тульский "Арсенао" (339), "Урал" (358) и "Ростов" (373).
Топ-10 лучших клубов мира по итогам 2019 года по версии IFFHS выглядит так:
1. "Ливерпуль" (Англия) — 316 баллов
2. "Барселона" (Испания) — 293
3. "Манчестер Сити" (Англия) — 284
4. "Фламенго" (Бразилия) — 275
5. "Селтик" (Шотландия) — 269
6. "Валенсия" (Испания) — 268
7. "Аякс" (Нидерланды) — 249,5
8. "Челси" (Англия) — 249
9. ПСЖ (Франция) — 243
10. "Вулверхэмптон" (Англия) — 236
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15