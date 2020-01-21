"Зенит" и "Краснодар" вошли в топ-100 лучших клубов 2019 года

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"Зенит" и "Краснодар" вошли в топ-100 лучших клубов 2019 года

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила рейтинг 100 лучших клубов мира по итогам 2019 года.

Первое место занял победитель Лиги Чемпионов "Ливерпуль". На второй позиции оказалась "Барселона", которая стала чемпионом Испании и дошла до полуфинала Лиги Чемпионов. Чемпион Англии "Манчестер Сити" - на третьем месте.

В топ-100 оказались два российских клуба. "Зенит" оказался на 98-м месте, а "Краснодар" - на 100-м. За пределами первой сотни находятся еще несколько российских клубов: "Локомотив" (171), ЦСКА (216), "Спартак" (263), тульский "Арсенао" (339), "Урал" (358) и "Ростов" (373).

Топ-10 лучших клубов мира по итогам 2019 года по версии IFFHS выглядит так:

1. "Ливерпуль" (Англия) — 316 баллов

2. "Барселона" (Испания) — 293

3. "Манчестер Сити" (Англия) — 284

4. "Фламенго" (Бразилия) — 275

5. "Селтик" (Шотландия) — 269

6. "Валенсия" (Испания) — 268

7. "Аякс" (Нидерланды) — 249,5

8. "Челси" (Англия) — 249

9. ПСЖ (Франция) — 243

10. "Вулверхэмптон" (Англия) — 236

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2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
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