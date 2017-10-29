"Зенит" и "Локомотив" назвали свои составы на очный матч

Питерский "Зенит" и московский "Локомотив" назвали свои составы на сегодняшний очный матч 15-го тура Премьер-Лиги.

"Зенит": Лунев, Иванович, Маммана, Мевля, Кришито, Ерохин, Краневиттер, Кузяев, Кокорин, Дзюба, Ригони.

"Локомотив": Гильерме, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, И. Денисов, Игнатьев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Лысов.

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