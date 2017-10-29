"Зенит" и "Локомотив" назвали свои составы на очный матч

Теги локомотив москвазенит санкт-петербург

"Зенит" и "Локомотив" назвали свои составы на очный матчПитерский "Зенит" и московский "Локомотив" назвали свои составы на сегодняшний очный матч 15-го тура Премьер-Лиги.

"Зенит": Лунев, Иванович, Маммана, Мевля, Кришито, Ерохин, Краневиттер, Кузяев, Кокорин, Дзюба, Ригони.

"Локомотив": Гильерме, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, И. Денисов, Игнатьев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Лысов.

Не пропустите: превью к матчу "Зенит" - "Локомотив". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Гамбург", не продавай он своих лидеров

Вот так бы выглядел сегодняшний "Гамбург", не продавай он своих лидеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 15 32
2 Зенит Санкт-Петербург 15 29
3 ЦСКА Москва 15 25
4 Краснодар 15 24
5 Урал 15 23
6 Спартак Москва 15 22
7 Арсенал Тула 15 20
8 Рубин 14 18
9 Ростов 15 18
10 Уфа 14 18
11 Тосно 15 17
12 Ахмат 14 17
13 Амкар 15 17
14 Динамо Москва 15 14
15 СКА Хабаровск 15 12
16 Анжи 14 12
Полная таблица

топ-5 тегов