"Зенит" и "Локомотив" не сумели победить в товарищеских матчах

Фото твиттер "Зенита"

В рамках подготовки к новому сезону "Зенит" и "Локомотив" провели товарищеские матчи.

Питерцы играли с "Шальке", а москвичи - с венским "Рапидом". Оба поединка завершились нулевыми ничьими.

"Зенит" (Россия) - "Шальке" (Германия) - 0:0

"Зенит": Кержаков (Одоевский, 46), Сантос (Симутенков, 81), Ракицкий, Чистяков, Круговой, Сутормин, Кравцов, Ерохин (Белохонов, 69), Малком, Мостовой (Вендел, 69), Дриусси (Сандрачук, 81).



"Локомотив" (Россия) - "Рапид" (Австрия) - 0:0

"Локомотив": Гильерме, Рыбчинский, Сильянов, Мурило, Пабло, Куликов, Жемалетдинов, Миранчук, Лисакович, Смолов, Камано.

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