"Зенит" и "Локомотив" не выявили победителя

В рамках 20-го тура Тинькофф РПЛ "Зенит" сыграл вничью с "Локомотивом".

"Зенит" продолжает лидировать в РПЛ, опережая ближайшего преследователя на 11 очков. "Локомотив" остался на пятой позиции.

"Зенит" - "Локомотив" 0:0

"Зенит": Лунев, Иванович, Ракицкий, Караваев, Дуглас Сантос, Барриос, Ерохин (Жирков, 77), Сутормин (Кузяев, 88), Оздоев, Малком, Дриусси (Азмун, 69).

"Локомотив": Гильерме, Чорлука (Серкейра, 90), Кверквелия, Хеведес, Игнатьев, Баринов, Миранчук, Жоау Мариу, Крыховяк, Магкеев, Эдер (Жемалетдинов, 76).



В другом матче "Ростов" расписал мировую с "Ахматом". Отметим, что "Ростов" вышел на второе место.

"Ахмат" - "Ростов" 1:1

Голы: Шомуродов, 45 - 0:1, Роши (пен), 49 - 1:1

"Ахмат": Городов, Нижич, Богосовац, Семенов, Ненахов, Харин (Исмаэл, 73), Раванелли (Иванов, 46), Роши, Бериша (Мбенг, 90), Глушаков, Ильин.

"Ростов": Песьяков, Осипенко, Хаджикадунич, Козлов, Чернов, Еременко, Норманн, Байрамян, Зайнутдинов, Попов, Шомуродов.

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