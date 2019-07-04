"Зенит" и "Локомотив" поборются за экс-хавбека "Милана"

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"Зенит" и "Локомотив" поборются за экс-хавбека "Милана"

"Зенит" и "Локомотив" проявляют интерес к итальянскому полузащитнику Хосе Маури, сообщает IlMilanista.it.

По сведениям издания, российские клубы могут подписать футболиста в летнее трансферное окно. Хавбек является свободным агентом, поэтому может перейти в любой клуб бесплатно. Также итальянец входит в сферу интересов "Бешикташа", "Фенербахче", "Галатасарая", "Крус Асуля" и двух аргентинских клубов.

Последним клубом 23-летнего Маури был "Милан", за который он выступал с 2015 по 2019 годы, провел за клуб 21 матч и отдал две результативные передачи. Ранее также играл за "Парму".

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