"Зенит" и "Локомотив" поспорят за игрока из ФНЛ

"Зенит" и "Локомотив" проявляют интерес к хавбеку "Балтики" Александру Саплинову, сообщают российские СМИ.

Скауты питерского и московского клубов уже следят за прогрессом 21-летнего футболиста, стоимость которого оценивается в 275 тысяч евро.

Саплинов стал игроком "Балтики" 1 февраля текущего года, заключив с калининградским клубом контракт до 2022 года.

Перспективный полузащитник сыграл 4 матча в составе "балтийцев" и забил 4 гола.

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