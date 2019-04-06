"Зенит" и "Локомотив" поспорят за игрока из ФНЛ
"Зенит" и "Локомотив" проявляют интерес к хавбеку "Балтики" Александру Саплинову, сообщают российские СМИ.
Скауты питерского и московского клубов уже следят за прогрессом 21-летнего футболиста, стоимость которого оценивается в 275 тысяч евро.
Саплинов стал игроком "Балтики" 1 февраля текущего года, заключив с калининградским клубом контракт до 2022 года.
Перспективный полузащитник сыграл 4 матча в составе "балтийцев" и забил 4 гола.
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|Динамо Москва
|21
|23
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|Урал
|21
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