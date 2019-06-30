"Зенит" и "Локомотив" поспорят за защитника "Спортинга"
Сразу два российских клуба нацелились на защитника лиссабонского "Спортинга" Маркоса Акунью.
Как сообщает Record, борьбу за 27-летнего аргентинца ведут питерский "Зенит" и московский "Локомотив".
Отмечается, что португальцы готовы расстаться со своим футболистом за 20 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.
В минувшем сезоне Акунья провел 45 игр, в которых отметился одним голом и десятью ассистами. Сейчас футболист принимает участие в Кубке Америки, где Аргентина в полуфинале встретится с Бразилией.
Читайте также: Кудряшов готов перейти в "Зенит". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Манчестер Сити" определился с новым капитаном команды
-
"Зенит" и "Локомотив" поспорят за защитника "Спортинга"
-
Акции "Манчестер Юнайтед" упали в цене
-
Стало известно, когда "Ювентус" объявит о покупке де Лигта
-
Суарес о незабитом пенальти: "Команда поддержала меня, это необходимо"
-
Луис Адриано: "Спартак" не может еще один год оставаться без трофеев"
-
"Рома" опережает "Интер" в борьбе за Бареллу
-
Лука Пеллегрини прибыл на медобследование в "Ювентус"
-
1
Смертельно больной Риксен провел прощальную вечеринку
-
Зидан настаивает на продаже Наваса
-
Гарет Бэйл: Вундеркинд, суперзвезда, изгой
-
Руни назвал лучшего тренера в своей карьере
-
Неймар поддержал Суареса после вылета Уругвая из Кубка Америки
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на хавбека "Астон Виллы"
-
Отец Неймара выступал против перехода игрока в ПСЖ
-
Суарес прокомментировал вылет Уругвая из Кубка Америки
-
Гаити выбил Канаду, Мексика прошла Коста-Рику в 1/4 финала КОНКАКАФ
-
1
Главные новости дня: 29 июня
-
2
Суарес не сдержал слез после вылета сборной Уругвая из Кубка Америки
-
3
Сборная Перу обыграла Уругвай и вышла в полуфинал Кубка Америки
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20