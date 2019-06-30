"Зенит" и "Локомотив" поспорят за защитника "Спортинга"

Сразу два российских клуба нацелились на защитника лиссабонского "Спортинга" Маркоса Акунью.

Как сообщает Record, борьбу за 27-летнего аргентинца ведут питерский "Зенит" и московский "Локомотив".

Отмечается, что португальцы готовы расстаться со своим футболистом за 20 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

В минувшем сезоне Акунья провел 45 игр, в которых отметился одним голом и десятью ассистами. Сейчас футболист принимает участие в Кубке Америки, где Аргентина в полуфинале встретится с Бразилией.

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