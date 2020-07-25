"Зенит" и "Локомотив" разыграют между собой Суперкубок России

Определились клубы, которые сыграют в матче за Суперкубок России.

Так, трофей разыграют между собой чемпион России и обладатель кубка "Зенит", и серебряный призер РПЛ "Локомотив".

Поединок должен состояться 7 августа в Москве на стадионе "ВЭБ Арена".

Напомним, что в прошлом году в матче за Суперкубок "Локомотив" обыграл "Зенит" со счетом 3:2.

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