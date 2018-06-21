"Зенит" и "Локомотив" с юмором отреагировали на новую форму "Енисея"

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"Зенит" и "Локомотив" с юмором отреагировали на новую форму "Енисея"

Пресс-служба "Зенита" прокомментировала изображение новой формы дебютанта Премьер-лиги "Енисея".  

В твиттере петербургского клуба появился по этому поводу мем Mother of God (Матерь божья). 

А президент "Локомотива" Илья Геркус подписал фото так: "Нарядно))". 

Не пропустите: "Енисей" представил необычную форму на свой первый сезон в РФПЛ. | http://soccernews.ru

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