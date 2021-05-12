"Зенит" и "Локомотив" встретятся в матче за Суперкубок России
Фото: ФК "Зенит"
"Зенит" и "Локомотив" разыграют между собой Суперкубок России.
Команды поборются за трофей третий год кряду. Ранее они играли за Суперкубок в 2019 и 2020 годах.
Предварительно, поединок должен состояться 17-18 июля. В 2019 году трофей завоевал "Локомотив", в 2020 - "Зенит".
Напомним, что "Зенит" досрочно стал чемпионом РПЛ, а "Локомотив" обыграл "Крылья Советов" (3:1) в финале Кубка России.
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