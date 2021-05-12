"Зенит" и "Локомотив" встретятся в матче за Суперкубок России

Теги зенит санкт-петербурглокомотив москва

"Зенит" и "Локомотив" встретятся в матче за Суперкубок РоссииФото: ФК "Зенит"

"Зенит" и "Локомотив" разыграют между собой Суперкубок России.

Команды поборются за трофей третий год кряду. Ранее они играли за Суперкубок в 2019 и 2020 годах.

Предварительно, поединок должен состояться 17-18 июля. В 2019 году трофей завоевал "Локомотив", в 2020 - "Зенит".

Напомним, что "Зенит" досрочно стал чемпионом РПЛ, а "Локомотив" обыграл "Крылья Советов" (3:1) в финале Кубка России.

Читайте также: "Локомотив" - обладатель Кубка России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ в серии пенальти одолел "Монпелье" и вышел в финал Кубка Франции

ПСЖ в серии пенальти одолел "Монпелье" и вышел в финал Кубка Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов