"Зенит" и "Локомотив" встретятся в матче за Суперкубок России

Фото: ФК "Зенит"

"Зенит" и "Локомотив" разыграют между собой Суперкубок России.

Команды поборются за трофей третий год кряду. Ранее они играли за Суперкубок в 2019 и 2020 годах.

Предварительно, поединок должен состояться 17-18 июля. В 2019 году трофей завоевал "Локомотив", в 2020 - "Зенит".

Напомним, что "Зенит" досрочно стал чемпионом РПЛ, а "Локомотив" обыграл "Крылья Советов" (3:1) в финале Кубка России.

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