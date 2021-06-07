"Зенит" и "Локомотив" вступили в борьбу за трансферную цель ЦСКА
Фото: инстаграм "Химок"/Автор неизвестен
Петербургский "Зенит" и московский "Локомотив" проявляют интерес к вратарю "Химок" Илье Лантратову, сообщает "Чемпионат".
По сведениям источника, "Зенит" и "Локомотив" намерены приобрести голкипера в летнее трансферное окно. Ранее Лантратовым интересовался ЦСКА, но "армейцы" пока приостановили переговоры по его трансферу.
В минувшем сезоне 25-летний Лантратов провел за "Химки" 31 матч во всех турнирах и пропустил 43 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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