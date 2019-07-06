"Зенит" и "Локомотив" выбрали игровую форму на матч за Суперкубок России

Сегодня, 6 июля, "Зенит" и "Локомотив" в очном матче разыграют Суперкубок России.

Команды уже определились с игровой формой в которой выйдут на поле. Питерцы сыграют в лазурном комплекте, а москвичи - в белом.

Напомним, что матч пройдёт в Москве на "ВТБ-Арене". Начало игры - в 19:00 по московскому времени.

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