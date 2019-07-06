"Зенит" и "Локомотив" выбрали игровую форму на матч за Суперкубок России
Сегодня, 6 июля, "Зенит" и "Локомотив" в очном матче разыграют Суперкубок России.
Команды уже определились с игровой формой в которой выйдут на поле. Питерцы сыграют в лазурном комплекте, а москвичи - в белом.
Соперник — в белом #ЗенитЛоко pic.twitter.com/IuCUoOjmGC— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 6 июля 2019 г.
Напомним, что матч пройдёт в Москве на "ВТБ-Арене". Начало игры - в 19:00 по московскому времени.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20