"Зенит" и "Локомотив" выбрали игровую форму на матч за Суперкубок России

Теги зенит санкт-петербурглокомотив москва

"Зенит" и "Локомотив" выбрали игровую форму на матч за Суперкубок России

Сегодня, 6 июля, "Зенит" и "Локомотив" в очном матче разыграют Суперкубок России.

Команды уже определились с игровой формой в которой выйдут на поле. Питерцы сыграют в лазурном комплекте, а москвичи - в белом.

Напомним, что матч пройдёт в Москве на "ВТБ-Арене". Начало игры - в 19:00 по московскому времени.

Не пропустите: Семин назвал игроков, которые пропустят матч Суперкубка России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" и "Селтик" могут обменяться игроками

"Зенит" и "Селтик" могут обменяться игроками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов