"Зенит" и минское "Динамо" определились с игровой формой на очный матч Лиги Европы

Питерский "Зенит" и минское "Динамо" определились с формой на очный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Несмотря на то, что играть сегодня "сине-бело-голубые" будут в гостях, одеты они будут в домашний комплект игровой амуниции:

Не пропустите: превью к матчу "Динамо" (Минск) - "Зенит". | soccernews.ru