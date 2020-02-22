"Зенит" и минское "Динамо" сыграли вничью в товарищеском матче

Теги зенит санкт-петербургдинамо минск

"Зенит" и минское "Динамо" сыграли вничью в товарищеском матче

"Зенит" и минское "Динамо" обменялись голами в товарищеском матче.

В составе петербургского клуба единственный мяч забил Юрий Жирков.

"Зенит" - "Динамо" Мн - 1:1 (1:1)

Голы: Климович, 33 - 0:1, Жирков, 44 - 1:1.

"Зенит": Лунев, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев, Барриос, Малком, Жирков (Сергеев, 83), Азмун, Дзюба (Воробьев, 55).

"Динамо": Руденок, Риос (Игрок на просмотре, 75), Халимончик, Чиж, Козлов, Бручич, Павловски (Олехнович, 65), Данилу (Ким Чжун Ен, 77), Горопевшек, Шикавка (Билоног, 60), Климович (Бородин, 75).

Не пропустите: "Зенит" в товарищеском матче сыграл вничью с "Ислочью"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Челси" обыграл "Тоттенхэм" в АПЛ

"Челси" обыграл "Тоттенхэм" в АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов