"Зенит" и минское "Динамо" сыграли вничью в товарищеском матче
"Зенит" и минское "Динамо" обменялись голами в товарищеском матче.
В составе петербургского клуба единственный мяч забил Юрий Жирков.
"Зенит" - "Динамо" Мн - 1:1 (1:1)
Голы: Климович, 33 - 0:1, Жирков, 44 - 1:1.
"Зенит": Лунев, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев, Барриос, Малком, Жирков (Сергеев, 83), Азмун, Дзюба (Воробьев, 55).
"Динамо": Руденок, Риос (Игрок на просмотре, 75), Халимончик, Чиж, Козлов, Бручич, Павловски (Олехнович, 65), Данилу (Ким Чжун Ен, 77), Горопевшек, Шикавка (Билоног, 60), Климович (Бородин, 75).
Не пропустите: "Зенит" в товарищеском матче сыграл вничью с "Ислочью"| http://soccernews.ru
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|19
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|4
|ЦСКА Москва
|19
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|5
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|19
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|Арсенал Тула
|19
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|7
|Уфа
|19
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|8
|Динамо Москва
|19
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|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
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|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
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|19
|19
|14
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|19
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|18
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