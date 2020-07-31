"Зенит" и "Порту" обменялись мнениями о стоимости Осорио

Переговоры между "Зенитом" и "Порту" по поводу трансфера защитника Йордана Осорио продолжаются.

По информации Metaratings, клубы обменялись мнениями касательно стоимости 26-летнего футболиста.

"Зенит" оценивает венесуэльца, как игрока ротации, в 2-3 миллиона евро. "Порту", в свою очередь, требует за центрбека 7-8 миллионов.

В минувшем сезоне Осорио выступал за "сине-бело-голубых" на правах аренды, в его активе 16 матчей без результативных действий.

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