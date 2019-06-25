"Зенит" и "Порту" поборются за полузащитника сборной Колумбии

"Зенит" интересуется игроком "Атлетико Хуниор" и сборной Колумбии Луисом Диас Маруландой. Об том сообщает A Bola.

По данным издания, на полузащитника помимо петербуржцев нацелился "Порту", который следит за игроком уже долгое время. "Зенит" в свою очередь уже контактировал с агентами хавбека.

Трансферная стоимость Диаса - около 10 миллионов евро, с учетом того, что клуб из Барранкильи хочет сохранить 30% экономических прав на игрока.

Футболист участвовал в трех матчах Кубка Америки.

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