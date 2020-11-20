"Зенит" и Порту" сделали предложения Халку
Форвард "Шанхай СИПГ" Халк может зимой вернуться в один из бывших клубов - "Зенит" или "Порту".
По информации A Bola, и россияне, и португальцы вышли с предложениями на 34-летнего футболиста.
"Сине-бело-голубые" готовы платить бразильцу 3 миллиона евро в год.
"Драконы" надеются, что финансовый аспект будет для нападающего второстепенным после заработков в Китае, поэтому не намерены предлагать зарплату более 1,5 миллиона.
Халк выступал за "Порту" с 2008 по 2012 год, а за "Зенит" - с 2012 по 2016 год.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Гуанчжоу
|30
|72
|2
|Бейджин Гуоан
|30
|70
|3
|Шанхай Ист Эйшиа
|30
|66
|4
|Цзянсу Шунтиан
|30
|53
|5
|Шандонг Луненг
|30
|51
|6
|Хубеи Люйин
|30
|44
|7
|Тянцзин Теда
|30
|41
|8
|Хенан Цзяние
|30
|41
|9
|Далянь Ифан
|30
|38
|10
|Чонгцинь Лифан
|30
|36
|11
|Хэбэй Чайна Форчун
|30
|33
|12
|Чангша Гинде
|30
|32
|13
|Шанхай Шенхуа
|30
|30
|14
|Tianjin Quanjian
|30
|25
|15
|Шенджен Руби
|30
|21
|16
|Шаанси Чанба
|30
|14