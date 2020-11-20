"Зенит" и Порту" сделали предложения Халку

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"Зенит" и Порту" сделали предложения Халку

Форвард "Шанхай СИПГ" Халк может зимой вернуться в один из бывших клубов - "Зенит" или "Порту".

По информации A Bola, и россияне, и португальцы вышли с предложениями на 34-летнего футболиста.

"Сине-бело-голубые" готовы платить бразильцу 3 миллиона евро в год.

"Драконы" надеются, что финансовый аспект будет для нападающего второстепенным после заработков в Китае, поэтому не намерены предлагать зарплату более 1,5 миллиона.

Халк выступал за "Порту" с 2008 по 2012 год, а за "Зенит" - с 2012 по 2016 год.

Не пропустите: Экс-скаут "Зенита" рассказал о несостоявшемся переходе Зиеша в петербургский клуб. | http://soccernews.ru
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