"Зенит" и "РБ Лейпциг" выбрали форму на очный матч Лиги Чемпионов
Стало известно, в какой форме сыграют "РБ Лейпциг" и "Зенит" в очном матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов.
Как сообщает пресс-служба российского клуба, питерцы выбрали лазурную экипировку, а "быки" - белую.
Форма хозяев #РБЛейпцигЗенит pic.twitter.com/q4Yj4HmKuU— ФК «Зенит» (@zenit_spb) October 23, 2019
Напомним, что матч "РБ Лейпциг" - "Зенит" состоится сегодня в 19:55 по московскому времени.
Не пропустите: Дзюба обратился к болельщикам "Зенита" перед матчем ЛЧ с "Лейпцигом". | http://soccernews.ru
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