"Зенит" и "РБ Лейпциг" выбрали форму на очный матч Лиги Чемпионов

Стало известно, в какой форме сыграют "РБ Лейпциг" и "Зенит" в очном матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Как сообщает пресс-служба российского клуба, питерцы выбрали лазурную экипировку, а "быки" - белую.

Напомним, что матч "РБ Лейпциг" - "Зенит" состоится сегодня в 19:55 по московскому времени.

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