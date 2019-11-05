"Зенит" и "РБ Лейпциг" выбрали игровую форму на матч 4-го тура группового этапа ЛЧ
"Зенит" и "РБ Лейпциг" определились с формой, в которой команды выйдут на поле в сегодняшнем матче четвёртого тура группового этапа Лиги Чемпионов.
Питерский коллектив отдал предпочтение лазурной экипировке, а "быки" выбрали бело-красный комплект.
Соперник — в бело-красном. pic.twitter.com/XBYEQDBPiP— ФК «Зенит» (@zenit_spb) November 5, 2019
Напомним, что матч "Зенит" - "РБ Лейпциг" начнётся в 20:55 по московскому времени.
По итогам трёх туров "Зенит" занимает второе место в группе ЛЧ, а "РБ Лейпциг" лидирует в квартете.
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