"Зенит" и "РБ Лейпциг" выбрали игровую форму на матч 4-го тура группового этапа ЛЧ

"Зенит" и "РБ Лейпциг" определились с формой, в которой команды выйдут на поле в сегодняшнем матче четвёртого тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Питерский коллектив отдал предпочтение лазурной экипировке, а "быки" выбрали бело-красный комплект.

Напомним, что матч "Зенит" - "РБ Лейпциг" начнётся в 20:55 по московскому времени.

По итогам трёх туров "Зенит" занимает второе место в группе ЛЧ, а "РБ Лейпциг" лидирует в квартете.

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