"Зенит" и "Реал Сосьедад" в очном противостоянии определят победителя группы

"Реал Сосьедад" - "Зенит"

Стадион: "Аноэта"

Начало матча: 23:05

Арбитр: Лиран Лиани (Израиль)

Не лучшая для России еврокубковая неделя завершится матчем между испанским клубом "Реал Сосьедад" и "Зенитом". Обе команды досрочно вышли из группы, им осталось определить, кто займет первое место в своей группе. Питерцы достаточно уверенно стартовали в Лиге Европы, обыграв каждого соперника, затем команда Манчини испытала трудности в чемпионате страны, когда продолжительное время не могла забить, однако на еврокубках это сильно не сказалось. "Зенит" сумел вырвать ничью в тяжелом выездном матче против "Русенборга" и обеспечить себе выход в плей-офф, затем достаточно скромно обыграл "Вардар". В том матче на поле появились игроки неосновного состава, "Зенит" повел в счете, а затем сбавил обороты, держа в уме предстоящий важный матч в РФПЛ со "Спартаком", македонцы этим воспользовались, забив один ответный гол в концовке встречи. Теперь же питерцам предстоит сыграть ответную игру в Сан-Себастьяне.

"Реал Сосьедад" в первом круге подарил сопернику два мяча в самом начале встречи, после чего отыграться было уже невероятно сложно. На родной "Аноэте" баски наверняка сыграют более собранно. В этом сезоне на своем поле они проиграли только лидерам чемпионата Испании "Реалу" и "Валенсии".

Лидером клуба является бразильский нападающий Виллиан, который забивает в четырех последних матчах Примеры, а также является лучшим бомбардиром "Реал Сосьедада" в Лиге Европы, именно он может создать самую большую угрозу воротам Лодыгина. Также стоит выделить восходящую звезду команды Микеля Оярсабаля, выступающего на позиции левого вингера.

Интересные факты противостояния:

"Реал Сосьедад" (15) и "Зенит" (14) - самые результативные команды группового этапа Лиги Европы.

Эмилиано Ригони вместе с игроком "Милана" Андре Силвой на данный момент является лучшим бомбардиром группового этапа (шесть голов). У Александра Кокорина пять мячей (еще три в квалификации).

"Зенит" выиграл в Испании только одну игру из семи (в 2015 году у "Валенсии"). "Реал Сосьедад" российским клубам на своем поле не проигрывал.

"Реал Сосьедад" выиграл последние 12 домашних матчей в Лиге Европы, пропустив в свои ворота только один гол. В последний раз "Реал Сосьедад" не смог победить дома в еврокубках в сезоне 1988/89 (в игре против "Спортинга).

Ориентировоные составы:

"Реал Сосьедад": Рульи, Одриосола, Иньиго Мартинес, Де ла Белья, Навас, Ильярраменди, Хуанми, Хаби Прието, Каналес, Оярсабаль, Виллиан.

"Зенит": Лодыгин, Смольников, Иванович, Маммана, Кришито, Ерохин, Паредес, Кузяев, Ригони, Дриусси, Кокорин.

Прогноз на матч:

"Реал Сосьедад" не проигрывает в еврокубках на "Аноэте" больше 25 лет, "Зенит" же неудачно выступает в Испании, хотя питерцам хватит и ничьей в отчетном матче. Выиграть же команде Манчини будет очень сложно, сейчас "Зенит" уже не тот, что в начале сезона.

Букмекеры предлагают на победу "Реал Сосьедада" коэффициент 2.10, на "Зенит" – 3.10, на ничью – 3.70.

Вячеслав Горбачев

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