"Зенит" и "Реал Сосьедад" в очном противостоянии определят победителя группы
"Реал Сосьедад" - "Зенит"
Стадион: "Аноэта"
Начало матча: 23:05
Арбитр: Лиран Лиани (Израиль)
Не лучшая для России еврокубковая неделя завершится матчем между испанским клубом "Реал Сосьедад" и "Зенитом". Обе команды досрочно вышли из группы, им осталось определить, кто займет первое место в своей группе. Питерцы достаточно уверенно стартовали в Лиге Европы, обыграв каждого соперника, затем команда Манчини испытала трудности в чемпионате страны, когда продолжительное время не могла забить, однако на еврокубках это сильно не сказалось. "Зенит" сумел вырвать ничью в тяжелом выездном матче против "Русенборга" и обеспечить себе выход в плей-офф, затем достаточно скромно обыграл "Вардар". В том матче на поле появились игроки неосновного состава, "Зенит" повел в счете, а затем сбавил обороты, держа в уме предстоящий важный матч в РФПЛ со "Спартаком", македонцы этим воспользовались, забив один ответный гол в концовке встречи. Теперь же питерцам предстоит сыграть ответную игру в Сан-Себастьяне.
"Реал Сосьедад" в первом круге подарил сопернику два мяча в самом начале встречи, после чего отыграться было уже невероятно сложно. На родной "Аноэте" баски наверняка сыграют более собранно. В этом сезоне на своем поле они проиграли только лидерам чемпионата Испании "Реалу" и "Валенсии".
Лидером клуба является бразильский нападающий Виллиан, который забивает в четырех последних матчах Примеры, а также является лучшим бомбардиром "Реал Сосьедада" в Лиге Европы, именно он может создать самую большую угрозу воротам Лодыгина. Также стоит выделить восходящую звезду команды Микеля Оярсабаля, выступающего на позиции левого вингера.
Интересные факты противостояния:
"Реал Сосьедад" (15) и "Зенит" (14) - самые результативные команды группового этапа Лиги Европы.
Эмилиано Ригони вместе с игроком "Милана" Андре Силвой на данный момент является лучшим бомбардиром группового этапа (шесть голов). У Александра Кокорина пять мячей (еще три в квалификации).
"Зенит" выиграл в Испании только одну игру из семи (в 2015 году у "Валенсии"). "Реал Сосьедад" российским клубам на своем поле не проигрывал.
"Реал Сосьедад" выиграл последние 12 домашних матчей в Лиге Европы, пропустив в свои ворота только один гол. В последний раз "Реал Сосьедад" не смог победить дома в еврокубках в сезоне 1988/89 (в игре против "Спортинга).
Ориентировоные составы:
"Реал Сосьедад": Рульи, Одриосола, Иньиго Мартинес, Де ла Белья, Навас, Ильярраменди, Хуанми, Хаби Прието, Каналес, Оярсабаль, Виллиан.
"Зенит": Лодыгин, Смольников, Иванович, Маммана, Кришито, Ерохин, Паредес, Кузяев, Ригони, Дриусси, Кокорин.
Прогноз на матч:
"Реал Сосьедад" не проигрывает в еврокубках на "Аноэте" больше 25 лет, "Зенит" же неудачно выступает в Испании, хотя питерцам хватит и ничьей в отчетном матче. Выиграть же команде Манчини будет очень сложно, сейчас "Зенит" уже не тот, что в начале сезона.
Букмекеры предлагают на победу "Реал Сосьедада" коэффициент 2.10, на "Зенит" – 3.10, на ничью – 3.70.
Вячеслав Горбачев
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Вильярреал
|6
|11
|2
|Астана
|6
|10
|3
|Славия Прага
|6
|8
|4
|Маккаби Тель-Авив
|6
|4
|Группа B
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|6
|13
|2
|Партизан
|6
|8
|3
|Янг Бойз
|6
|6
|4
|Шкендербеу
|6
|5
|Группа C
|М
|О
|1
|Брага
|6
|10
|2
|Лудогорец
|6
|9
|3
|Истанбул ББ
|6
|8
|4
|Хоффенхайм
|6
|5
|Группа D
|М
|О
|1
|Милан
|6
|11
|2
|АЕК
|6
|8
|3
|Риека
|6
|7
|4
|Аустрия Вена
|6
|5
|Группа E
|М
|О
|1
|Аталанта
|6
|14
|2
|Лион
|6
|11
|3
|Эвертон
|6
|4
|4
|Аполлон
|6
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|6
|11
|2
|Копенгаген
|6
|9
|3
|Шериф
|6
|9
|4
|Злин
|6
|2
|Группа G
|М
|О
|1
|Виктория Плзень
|6
|12
|2
|Стяуа Бухарест
|6
|10
|3
|Лугано
|6
|9
|4
|Хапоэль Беэр-Шева
|6
|4
|Группа H
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|13
|2
|Црвена Звезда
|6
|9
|3
|Кельн
|6
|6
|4
|БАТЭ
|6
|5
|Группа I
|М
|О
|1
|Зальцбург
|6
|12
|2
|Марсель
|6
|8
|3
|Коньяспор
|6
|6
|4
|Витория Гимарайнш
|6
|5
|Группа J
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|6
|11
|2
|Эстерсунд ФК
|6
|11
|3
|Заря Луганск
|6
|6
|4
|Герта
|6
|5
|Группа K
|М
|О
|1
|Лацио
|6
|13
|2
|Ницца
|6
|9
|3
|Зульте-Варегем
|6
|7
|4
|Витесс
|6
|5
|Группа L
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|16
|2
|Реал Сосьедад
|6
|12
|3
|Русенборг
|6
|5
|4
|Вардар
|6
|1