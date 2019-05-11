"Зенит" и "Ростов" поборются за форварда "Оренбурга"

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"Зенит" и "Ростов" поборются за форварда "Оренбурга"

Нападающий "Оренбурга" Алексей Сутормин летом может сменить команду, сообщают российские СМИ.

На 25-летнего футболиста претендуют питерский "Зенит" и "Ростов". За форварда потенциальному покупателю придётся заплатить не менее 2,5 миллионов евро.

В текущем сезоне Сутормин сыграл за "Оренбург" 29 матчей, забил 9 голов и сделал 2 ассиста.

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