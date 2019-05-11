"Зенит" и "Ростов" поборются за форварда "Оренбурга"

Нападающий "Оренбурга" Алексей Сутормин летом может сменить команду, сообщают российские СМИ.

На 25-летнего футболиста претендуют питерский "Зенит" и "Ростов". За форварда потенциальному покупателю придётся заплатить не менее 2,5 миллионов евро.

В текущем сезоне Сутормин сыграл за "Оренбург" 29 матчей, забил 9 голов и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Орлов: "Гарай покинул "Зенит" из-за призраков". | http://soccernews.ru