"Зенит" и "Ростов" поборются за форварда "Оренбурга"
Нападающий "Оренбурга" Алексей Сутормин летом может сменить команду, сообщают российские СМИ.
На 25-летнего футболиста претендуют питерский "Зенит" и "Ростов". За форварда потенциальному покупателю придётся заплатить не менее 2,5 миллионов евро.
В текущем сезоне Сутормин сыграл за "Оренбург" 29 матчей, забил 9 голов и сделал 2 ассиста.
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|28
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|Урал
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|28
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|13
|Крылья Советов
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|Уфа
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