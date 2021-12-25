"Зенит" и "Рубин" ведут переговоры о трансфере Дзюбы

Фото твиттер "Зенита"

Нападающий питерского "Зенита" Артём Дзюба может продолжить карьеру в казанском "Рубине", утверждает РБК.

По информации источника, клубы уже ведут переговоры о трансфере 33-летнего футболиста.

При этом "сине-бело-голубые" уже подобрали замену для скандального форварда - это Иван Сергеев из "Крыльев Советов".

В текущем сезоне Дзюба сыграл за "Зенит" 24 матча, забил 10 голов и сделал 9 ассистов. Его контракт с клубом истекает летом.

Рыночная стоимость россиянина оценивается в 10 миллионов евро.

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