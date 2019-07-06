"Зенит" и "Селтик" могут обменяться игроками

"Зенит" хочет заполучить полузащитника "Селтика" Тома Рогича во время текущего трансферного окна.

Как сообщают российские СМИ, "сине-бело-голубые" готовы включить в сделку своего нападающего Луку Джорджевича.

Однако только права на черногорского форварда вряд ли удовлетворят шотландский клуб, который требует за своего игрока 16,7 миллионов евро.

В минувшем сезоне Рогич сыграл за "Селтик" 35 матчей, забил 5 голов и сделал 6 ассистов.

Рыночная стоимость 26-летнего австралийца сербского происхождения - 2,75 миллиона евро.

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