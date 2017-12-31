"Зенит" и "Шальке" являются главными претендентами на вингера "Ювентуса"

Питерский "Зенит" и гельзенкирхенский "Шальке" являются главными претендентами на вингера туринского "Ювентуса" Марко Пьяцу.

Как информирует Tutto Juve, "старая сеньора" заинтересована в сдаче в аренду своего 22-летнего футболиста. При этом "Юве" хочет, чтобы местом продолжения карьеры хорвата стал клуб, выступающий в Лиге Европы, дабы игрок получил необходимый опыт выступлений в еврокубках.

Напомним, Титов высказался о борьбе за чемпионство в РФПЛ. | soccernews.ru