"Зенит" и "Сочи" подтвердили факт переговоров по Заболотному
Нападающий "Зенита" Антон Заболотный, скорее всего, продолжит карьеру в "Сочи". Оба клуба подтвердили факт переговоров о трансфере игрока.
"Пока рано что-то уточнять. Переговоры ведём, а насколько они близки к завершению, время покажет", - сказал генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко.
"Наши переговоры с "Сочи" по Заболотному находятся в завершающей стадии, я думаю, что последние детали могут быть согласованы в ближайшее время. Речь идёт о полноценном трансфере", - заявил гендиректор "Зенита" Александр Медведев.
В прошлом сезоне Заболотный забил 3 гола и сделал 4 ассиста в 30 матчах за "Зенит". Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года, а рыночная стоимость оценивается в 1 миллион евро.
Не пропустите: "Зенит" настаивает на уходе Заболотного. | http://soccernews.ru
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