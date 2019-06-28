"Зенит" и "Сочи" согласовали трансфер Заболотного и Новосельцева

Защитник "Зенита" Иван Новосельцев и форвард Антон Заболотный близки к переходу в "Сочи".

Как сообщает "Спорт-Экспресс", стороны согласовали переход игроков. Отмечается, что сами футболисты согласны на смену клуба.

В минувшем сезоне на счету Заболотного три забитых мяча и два ассиста в 30 играх.

Новосельцев на правах аренды выступал за "Анжи" и "Ростов", сыграв в общем счете 24 поединка.

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