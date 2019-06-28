"Зенит" и "Сочи" согласовали трансфер Заболотного и Новосельцева
Защитник "Зенита" Иван Новосельцев и форвард Антон Заболотный близки к переходу в "Сочи".
Как сообщает "Спорт-Экспресс", стороны согласовали переход игроков. Отмечается, что сами футболисты согласны на смену клуба.
В минувшем сезоне на счету Заболотного три забитых мяча и два ассиста в 30 играх.
Новосельцев на правах аренды выступал за "Анжи" и "Ростов", сыграв в общем счете 24 поединка.
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|30
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|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
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|Арсенал Тула
|30
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|Оренбург
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|Ахмат
|30
|42
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|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
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|Уфа
|30
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|Анжи
|30
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|Енисей Красноярск
|30
|20