"Зенит" и "Спартак" поборются за хавбека "Монпелье"

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"Зенит" и "Спартак" поборются за хавбека "Монпелье"

"Зенит" и "Спартак" поборются за хавбека молодёжной команды "Монпелье" Амира Адуева, сообщают российские СМИ.

Оба клуба заинтересованы в подписании 18-летнего уроженца Грозного, который имеет российский паспорт и не будет числиться легионером в РФПЛ.

Стоит отметить, что Адуев считается очень перспективным футболистом и является капитаном юношеской сборной Франции. 

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