"Зенит" и "Спартак" поборются за талантливого защитника "Локомотива"

Петербургский "Зенит" и московский "Спартак" проявляют интерес к защитнику "Локомотива" Станиславу Магкееву, сообщает Metaratings.

По сведениям источника, зенитовцы и спартаковцы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Клубы рассчитывают, что игрок разорвет контракт с "железнодорожниками". Это выйдет дешевле, чем покупать его у "Локомотива". Клуб пытается продлить контракт с Магкеевым, но условия нового соглашения не устраивают игрока.

21-летний Магкеев является воспитанником "Локомотива". В нынешнем сезоне он провел за московский клуб восемь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Гулиев может остаться в "Спартаке". | http://soccernews.ru