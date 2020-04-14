"Зенит" и "Спартак" потроллили друг друга в твиттере

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"Зенит" и "Спартак" потроллили друг друга в твиттере

Англоязычные аккаунты "Зенита" и "Спартака" подкололи друг друга в твиттере.

"Где вы находитесь дома?" - написала пресс-служба московского клуба

"На 7 мест выше вас" - ответили в петербургском клубе.

После переписки в аккаунте красно-белых появилось видео с бывшим игроком сине-бело-голубых Владиславом Радимовым, который после матча команд признал, что московский клуб сильнее.

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