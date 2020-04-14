"Зенит" и "Спартак" потроллили друг друга в твиттере
Англоязычные аккаунты "Зенита" и "Спартака" подкололи друг друга в твиттере.
"Где вы находитесь дома?" - написала пресс-служба московского клуба
"На 7 мест выше вас" - ответили в петербургском клубе.
7 places above you https://t.co/9wz2EGG2fp— FC Zenit in English (@fczenit_en) April 14, 2020
После переписки в аккаунте красно-белых появилось видео с бывшим игроком сине-бело-голубых Владиславом Радимовым, который после матча команд признал, что московский клуб сильнее.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20