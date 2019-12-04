"Зенит" и "Спартак" серьезно оштрафовали за нарушения в матче 18-го тура РПЛ

Теги зенит санкт-петербургспартак москва

"Зенит" и "Спартак" серьезно оштрафовали за нарушения в матче 18-го тура РПЛ

"Зениту" нужно будет выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей за нарушения в матче 18-го тура РПЛ со "Спартаком" (1:0). Такое решение принял КДК РФС.

"Болельщики бросали ленты на поле, за это клуб получает штраф в 50 тыс. рублей. За скандирование нецензурных выражений "Зенит" заплатит 100 тыс. рублей", - сказал глава КДК РФС.

"Спартак" в свою очередь оштрафован на 250 тысяч рублей за оскорбления болельщиков в адрес Артема Дзюбы.

Напомним, что тот матч завершился в пользу петербургского клуба.

Не пропустите: ПСЖ готов купить Дибалу за 90 миллионов евро. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" выступил с заявлением в связи с задержаниями болельщиков клуба

"Спартак" выступил с заявлением в связи с задержаниями болельщиков клуба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 18 42
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 18 34
3 Краснодар Краснодар 18 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 18 33
5 Ростов Ростов 18 31
6 Динамо Москва Динамо Москва 18 24
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 18 22
8 Уфа Уфа 18 22
9 Спартак Москва Спартак Москва 18 22
10 Урал Урал 18 21
11 Ахмат Ахмат 18 19
12 Оренбург Оренбург 17 19
13 Крылья Советов Крылья Советов 18 18
14 Рубин Рубин 18 18
15 Тамбов Тамбов 18 18
16 Сочи Сочи 17 14
Полная таблица

топ-5 тегов