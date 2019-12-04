"Зенит" и "Спартак" серьезно оштрафовали за нарушения в матче 18-го тура РПЛ

"Зениту" нужно будет выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей за нарушения в матче 18-го тура РПЛ со "Спартаком" (1:0). Такое решение принял КДК РФС.

"Болельщики бросали ленты на поле, за это клуб получает штраф в 50 тыс. рублей. За скандирование нецензурных выражений "Зенит" заплатит 100 тыс. рублей", - сказал глава КДК РФС.

"Спартак" в свою очередь оштрафован на 250 тысяч рублей за оскорбления болельщиков в адрес Артема Дзюбы.

Напомним, что тот матч завершился в пользу петербургского клуба.

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