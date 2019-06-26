"Зенит" и "Уфа" обменялись домашними матчами в чемпионате России

Официальный сайт Российской Премьер-Лиги сообщил, что "Зенит" и "Уфа" обменялись домашними матчами в следующем сезоне.

Таким образом, матч 7-го тура чемпионата России "Уфа" - "Зенит" пройдет в Уфе 24 августа. Соответственно, поединок 21-го тура "Зенит" - "Уфа" состоится в Санкт-Петербурге.

В минувшем сезоне "Зенит" стал чемпионом России, "Уфа" финишировал на 14-м месте, а затем сохранила место в РПЛ, обыграв "Томь" (2:0, 0:1) в стыковых матчах.

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