"Зенит" и "Уфа" узнали потенциальных соперников по третьему квалификационному раунду ЛЕ: итоги жеребьевки

Сегодня состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

В соперники питерскому "Зениту" по этому раунду она определила победителя пары, в которой сыграют словацкий ДАК и минское "Динамо". "Уфа", если пройдет словенский "Домжале", встретится с венгерским "Гонведом" или люксембургским "Прогресом".

Напомним, своего соперника по третьему квалификационному раунду ЛЧ узнал "Спартак". | soccernews.ru