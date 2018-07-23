"Зенит" и "Уфа" узнали потенциальных соперников по третьему квалификационному раунду ЛЕ: итоги жеребьевки

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"Зенит" и "Уфа" узнали потенциальных соперников по третьему квалификационному раунду ЛЕ: итоги жеребьевкиСегодня состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

В соперники питерскому "Зениту" по этому раунду она определила победителя пары, в которой сыграют словацкий ДАК и минское "Динамо". "Уфа", если пройдет словенский "Домжале", встретится с венгерским "Гонведом" или люксембургским "Прогресом".

Напомним, своего соперника по третьему квалификационному раунду ЛЧ узнал "Спартак". | soccernews.ru

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